POL-LG: ... "weitere Fahrrad-Codier-Termine für Lüchow-Dannenberg!" -> Termine am 10. und 11.09.24 in Lüchow und Dannenberg: Fahrräder vor Diebstahl schützen ++ telef. Voranmeldung am 27.08. erforderlich!

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

Lüneburg (ots)

... "weitere Fahrrad-Codier-Termine für Lüchow-Dannenberg!" -> Termine am 10. und 11.09.24 in Lüchow und Dannenberg: Fahrräder vor Diebstahl schützen ++ Voranmeldung am 27.08. - 09:00 bis 12:00 Uhr erforderlich!

Lüchow-Dannenberg - Lüchow/Dannenberg

Sichern Sie ihr Fahrrad oder Pedelec vor Diebstahl. Die Polizei in der Region bietet jährlich verschiedene Termine an. Schützen Sie Ihr Eigentum und machen Sie ihre Zweiräder für Diebe "unattraktiv". Die Codieraktionen der Polizei sind kostenlose Serviceleistungen, die wir gerne anbieten. Neben Fahrrädern codieren wir natürlich auch E-Bikes, Pedelecs und Fahrradanhänger. Für die Codierung bzw. Registrierung bitte neben den Fahrrädern einen Eigentumsnachweis und Ausweis mitbringen!

Termine:

Dienstag, 10.09.2024, 14.00 - 18.00 Uhr

Mehrgenerationenhaus (Allerlüd) Berliner Straße 5, 29439 Lüchow (Wendland)

Mittwoch, 11.09.2024, 10.00 - 14.00 Uhr

Markplatz vor der Polizeidienststelle Am Markt 6, 29451 Dannenberg (Elbe)

Hinweise

- Codierung nur nach vorheriger telefonischer Anmeldung am 27.08.2024, 09.00 - 12.00 Uhr unter 05841/122-229 - Neben dem Fahrrad sind Eigentumsnachweis und Ausweisdokument mitzuführen

