Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Zeugenaufruf nach angezeigter Nötigung im Straßenverkehr in Wilhelmshaven - Polizei sucht Insassen eines schwarzen Pkw Skoda

Wilhelmshaven (ots)

Im Rahmen der Ermittlungen zu einer angezeigten Nötigung, die sich am 11.08.2024 in der Utterser Landstraße ereignet haben soll, wendet sich die Wilhelmshavener Polizei mit einem Zeugenaufruf an die Öffentlichkeit. Nach Aussagen des 41-jährigen Anzeigeerstatters habe dieser mit seinem Pedelec den dortigen Radweg von Sengwarden in Richtung Voslapp befahren. Kurz vor der Bahnüberführung in Höhe Utters habe er mangels Überholmöglichkeiten zahlreicher Radfahrer, die vor ihm auf dem schmalen Radweg unterwegs gewesen seien, auf die Straße gewechselt und dort den rechten Fahrstreifen genutzt. Kurz vor der Raffineriestraße sei ihm dann ein schwarzer Pkw der Marke Skoda aus Richtung Voslapp entgegengekommen, der direkt auf ihn zugefahren sei. Der Fahrer habe ungefähr anderthalb Meter vor dem 41-Jährigen wieder gegengelenkt und sei auf die andere Fahrspur gewechselt. Der Anzeigeerstatter habe im Fahrzeug zwei junge männliche Personen erkannt, die er wie folgt beschreiben konnte: Der Fahrer: - lockige dunkle Haare - Alter: Anfang 20 - sehr dünn im Gesicht Der Beifahrer: - kurze dunkle Haare - Alter: Anfang 20 - roségoldenes Handy, mit dem er die gesamte Situation gefilmt haben soll. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Sachverhalt oder den mutmaßlich gefertigten Bildaufnahmen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

