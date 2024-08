Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Nachtrag - Angezeigtes Sexualdelikt - Mann meldet sich nach Presseaufruf bei der Vareler Polizei - Ermittlungen dauern an

Varel (ots)

Wie bereits berichtet, soll es in der Nacht zum Sonntag, 04.08.2024, in der Zeit zwischen ca. 03:45 Uhr bis 05:30 Uhr zu einem Sexualdelikt zum Nachteil einer 33-Jährigen im Hafenbereich von Varel gekommen sein. Siehe Pressemitteilung vom https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68442/5838589 In einer weiteren Pressemitteilung richtete sich die Polizei am 15.08.2024 mit ergänzenden Hinweisen zu weiteren Ermittlungsansätzen an die Bevölkerung, bei denen sie Angaben zu unbekannten männlichen Personen sowie einer noch fehlenden Handtasche mitteilte. Siehe Pressemitteilung vom https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68442/5844158 Unmittelbar nach dieser Veröffentlichung wurde bei der Vareler Polizei ein Mann vorstellig, der erklärte, dass er zur Tatzeit mit der 33-Jährigen im Hafenbereich in Kontakt gestanden habe. Die weiteren Umstände sind Bestandteil der noch andauernden Ermittlungen, bei denen sich die Vareler Ermittler weiterhin an die Öffentlichkeit wendet: Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall und weiterhin zum Verbleib der Handtasche sowie zu den beschriebenen Personen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Rufnummer 04451 923-0 in Verbindung zu setzen. Aus Gründen des Opferschutzes werden keine weiteren Angaben veröffentlicht.

