POL-PDNW: Randalierer fährt betrunken Fahrrad

Meckenheim/Pfalz (ots) - In den frühem Morgenstunden des 26.05.2024 gegen 02:15 Uhr kam es in der Hauptstraße in Meckenheim nach Beendigung der Gässelkerwe zu einer Körperverletzung zum Nachteil zweier Taxifahrer. Zunächst kam es zu einem verbalen Streit zwischen einem Mann und einem Taxifahrer, in dessen Verlauf der Mann plötzlich auf den Taxifahrer einschlug. Ein anderer Taxifahrer wollte seinem Kollegen zu Hilfe ...

