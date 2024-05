POL-PDNW: Ohne Führerschein und unerlaubt in der BRD unterwegs...

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Neustadt/Weinstraße (ots)

... war ein 35-jähriger nicht-europäischer Staatsangehöriger, welcher am 25.05.2024 um 10:30 Uhr in der Talstraße in 67434 Neustadt/W. mit einem Fiat einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Zunächst konnte festgestellt werden, dass der Mann von seiner nicht-europäischen fahrrlaubnis keinen Gebrauch mehr in der BRD machen durfte. Ferner ging dieser einer Arbeit nach, weshalb sein erlaubter Aufenthalt in der BRD erlöschen war und dieser sich somit unerlaubt im Bundesgebiet aufhielt. Der Fahrzeugschlüssel wurde dem Halter des Fahrzeugs letztlich übergeben. Nun kommt auf den Fahrer des Fiats ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, sowie wegen des Verstoßes gegen das AufenthG zu. Außerdem muss sich der Halter ebenfalls strafrechtlich verantworten, da dieser zuließ, dass der 35-Jährige mit seinem Fahrzeug fuhr.

