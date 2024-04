POL-FR: Lörrach: Pedelec im Adlergässchen entwendet

Freiburg (ots) - Am Montag, 22.04.2024, gegen 22.45 Uhr, wurde die Feuerwehr nach Haltingen in die Kanderstraße gerufen. Ein nahe an einem Gebäude einer Firma stehender Holzpalettenstapel geriet aus unbekannter Ursache in Brand. Teilweise griffen die Flammen auf das Dach des Gebäudes über. Der Brand konnte von der Feuerwehr rasch gelöscht werden. Es wurde niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden wird vorsichtig ...

