Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Entwendetes Fahrrad geortet - Neues Schloss geöffnet ++ Gefälschten Führerschein vorgezeigt - ohne Fahrerlaubnis unterwegs ++ Nach Beschwerden Verstöße festgestellt ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Brietlingen - PKW ausgewichen - Von der Fahrbahn abgekommen

Ein 22-jähriger Fahrer eines VW-Golfs wich am 28.08.2024 gegen 06:15 Uhr auf der Bundesstraße 209 einem entgegenkommendem PKW aus und kam dadurch rechtsseitig von der Fahrbahn ab. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Der entgegenkommende PKW setzte seine Fahrt fort. Die Polizei ermittelt wegen einer Verkehrsunfallflucht. Hinweise nimmt die Polizei Scharnebeck, Tel. 04136-90059-0, entgegen.

Lüneburg - Entwendetes Fahrrad geortet - Neues Schloss geöffnet

Unbekannte entwendeten im Verlaufe des 27.08.2024 ein Pedelec der Marke Cube, welches auf dem Bahnhofsvorplatz verschlossen abgestellt wurde. Der Geschädigte konnte das Fahrrad orten. Die Polizei fand es daraufhin im Pulverweg mit einem anderen Schloss gesichert. Dieses wurde geöffnet und sichergestellt. Der Geschädigte erhielt sein Fahrrad im Wert von mehreren hundert Euro zurück. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Nachts verunfallt - Spuren gesichert

In der Nacht zum 28.08.2024 wurde ein Peugeot 3008 in der Wallstraße beschädigt. Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass eine Person mit einem Fahrrad oder E-Scooter mit dem abgestellten PKW kollidierte und sich anschließend unerlaubt entfernte. Die Polizei konnte vor Ort spuren sichern. Der Sachschaden wird auf 2000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Kollision zwischen PKW und Fahrrad - Radfahrer verletzt

Eine 47-Jährige befuhr mit einem Fiat 500 am 27.08.2024 gegen 17:15 Uhr den Moldenweg in Fahrtrichtung Stöteroggestraße. Dabei bog er nach rechts auf einen Parkplatz ab und kollidierte mit einem in gleicher Richtung fahrenden 57-jährigen Radfahrer. Dieser wurde leichtverletzt und in ein Krankenhaus verbracht. An dem Fiat sowie dem Rennrad des Verletzten entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - zu Boden geschubst - Polizei sucht Täter

Zwei Männer folgten am 27.08.2024 gegen 22:45 Uhr einem 51-Jährigen fußläufig in der Junkerstraße. Dabei schubste einer der zwei Verfolger den Mann, sodass dieser zu Boden viel und sich leicht verletzte. Die beiden Verfolger entfernten sich daraufhin in unbekannte Richtung. Einer der beiden jungen Männer soll eines Jeans, der andere eine Jogginghose getragen haben. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Jameln - Gefälschten Führerschein vorgezeigt - ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am 27.08.2024 gegen 19:00 Uhr in der Ortschaft Volkfien händigte ein 26-jähriger VW Passat Fahrer der Polizei einen EU-Kartenführerschein aus. Eine Überprüfung ergab, dass es sich dabei um eine Totalfälschung handelte. Der Führerschein wurde sichergestellt. Neben der Urkundenfälschung wurde ein Verfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Lüchow - Ohne Fahrerlaubnis - nicht zugelassenes Fahrzeug mit falschen Kennzeichen - Flucht vor Polizei

Am 27.08.2024 gegen 14:45 Uhr ergriff ein Kraftradfahrer die Flucht vor einer Verkehrskontrolle durch die Polizei. Nach einer Verfolgungsfahrt bis in die Ortschaft Müggenburg, bei welcher der Fahrer mehrere Verkehrszeichen missachtete und beinahe einen Verkehrsunfall verursachte, konnte die Polizei den 18-jährigen Fahrer stellen. Eine Überprüfung ergab, dass das Fahrzeug nicht zugelassen und mit falschen Kennzeichen versehen worden ist. Zusätzlich wurde durch die hohe Geschwindigkeit bei der Verfolgungsfahrt ersichtlich, dass es sich um ein Kraftrad handelte, für welches die erforderliche Fahrerlaubnis nicht vorlag. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Uelzen

Uelzen - Angeschlossener E-Scooter entwendet

Ein mittels Seilschloss an einem Laternenpfahl gesicherter E-Scooter wurde in der Nacht zum 27.08.2024 in der Straße "Alte Wiesenstraße" entwendet. Das am Boden liegende Schloss wurde sichergestellt. Die Fahndung nach dem E-Scooter im Wert von wenigen hundert Euro läuft. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Automaten aufgehebelt - Geringer Bargeldbetrag entwendet

Ein Snackautomat und ein Getränkeautomat wurden im Zeitraum vom 27.08.2024 bis zum 28.08.2024 in einer Uelzener Schule aufgehebelt. Unbekannte verschafften sich dabei nach derzeitigem Ermittlungsstand durch ein Fenster Zutritt zum Gebäude. Es wurde ein geringer Bargeldbetrag entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Bienenbüttel - Nach Beschwerden Verstöße festgestellt - Kennzeichen und Fahrzeugschein sichergestellt

Nach Bürgerbeschwerden über ein extrem lautes Motorrad in Bienenbüttel konnte eine Streife in den frühen Morgenstunden des 28.08.2024 ein Sportmotorrad der Marke Aprilia in der Hohnstorfer Straße kontrollieren. Das Fahrzeug war mit einem unzulässigen Sportschalldämpfer ausgestattet war. Eine Messung ergab deutlich zu hohe 118db. Darüber hinaus hatte der Fahrer, bereits zwei Wochen zuvor eine Betriebsuntersagung des Motorrades durch die Zulassungsstelle wegen der immensen Lautstärke erhalten. Da auch das Kennzeichen kaum ablesbar unter dem Heck verschraubt war, wurde ein Strafverfahren sowie ein Bußgeldverfahren gegen den 40-jährigen aus dem Landkreis Uelzen eröffnet. Kennzeichen sowie Fahrzeugschein wurden sichergestellt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell