Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bräunlingen/ Schwarzwald-Baar-Kreis) Hoher Sachschaden bei einem Wohnhausbrand in der Lützelbergstraße (26.07.2024)

Bräunlingen (ots)

Am Freitagmittag ist zu einem Brand eines Wohnhauses in der Lützelbergstraße gekommen. Kurz nach 13 Uhr nahm eine Nachbarin den Brand eines am Einfamilienhauses wahr und alarmierte daraufhin die Feuerwehr und Polizei. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand das Wohnhaus bereits im Vollbrand. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehren Bräunlingen und Donaueschingen konnte das Feuer unter Kontrolle gebracht und komplett gelöscht werden. Nach derzeitigen Stand der Ermittlungen brach dieses aus bislang nicht bekannten Gründen im Bereich der Küche im ersten Obergeschoß aus, während die Bewohner nicht zu Hause waren. Die Höhe des entstandenen Schadens am aktuell nicht mehr bewohnbaren Haus wird von der Polizei auf etwa 350.000 Euro geschätzt. Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden. Die Feuerwehr Bräunlingen und Donaueschingen waren mit insgesamt sieben Fahrzeugen, sowie der Rettungsdienst mit zwei Fahrzeugen im Einsatz. Die Ermittlungen zur Brandursache hat das Polizeirevier Donaueschingen übernommen. Diese dauern derzeit an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell