Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Rollerfahrer bei Unfall auf der Riedstraße verletzt (26.07.2024)

Konstanz (ots)

Ein Rollerfahrer ist bei einem Unfall auf der Riedstraße am Freitagmittag verletzt worden. Eine 25-jährige Fordfahrerin war auf der Riedstraße in Richtung Ortsmitte unterwegs. An der Einmündung zur Brandenburger Straße bog sie nach links ab und erfasst dabei den entgegenkommenden 41 Jahre alten Rollerfahrer. Ein Rettungswagen brachte den Mann zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An den beiden Fahrzeugen entstand durch den Zusammenstoß Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 2.500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell