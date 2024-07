Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Radfahrer lässt Badehose runter (25.07.2024)

Konstanz (ots)

Ein Rad fahrender Exhibitionist hat am Donnerstagabend Passanten an einer Bushaltestelle auf der "Untere(n) Laube" belästigt. Gegen 21.30 Uhr fuhr der Mann mit einem dunkelblauen Herrenrad auf der Busspur an der Haltestelle Bürgerbüro vorbei. Als er an einer dort wartenden 17-Jährigen vorbeifuhr, zog er sich seine Badehose herunter und wackelte mit dem Po und seinem entblößten Glied.

Zu dem Mann liegt folgende Beschreibung vor: etwa 20-25 Jahre alt, helle, braune, kurze Haare. Bekleidet war er lediglich mit einer hellblauen Badehose.

Zeugen des Vorfalls, oder Personen die Hinweise auf die Identität des Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07531 995-0, bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell