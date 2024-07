Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bodman-Ludwigshafen, Lkr. Konstanz) Radfahrer bei Unfall verletzt (26.07.2024)

Bodman-Ludwigshafen, Lkr. Konstanz (ots)

Zwei Radfahrer haben bei einem Unfall auf dem Radweg zwischen Wahlwies und Espasingen am Freitagmittag Verletzungen erlitten. Ein Ehepaar war mit dem Fahrrad hintereinanderfahrend in Richtung Espasingen unterwegs. Als die vorausfahrende Frau leicht bremste touchierte der Mann ihr Rad. Beide stürzten und verletzten sich. Ein Rettungswagen brachte den Mann zur Untersuchung in ein Krankenhaus.

