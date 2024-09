Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 31.08./01.09.24 ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Wohnungseinbruch mit Täterfestnahme

Am Samstagmorgen gelangte ein 47-jähriger Mann über eine Terrassentür in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Parkstraße. Der Bewohner wurde durch die Geräusche geweckt, als der Mann hier nach Gegenständen in der Wohnung suchte. Der Bewohner meldete sich über Notruf, verfolgte dann den über ein Fenster flüchtenden Beschuldigten und verhinderte noch die weitere Flucht bis zum Eintreffen der ersten Streife. Der den eingesetzten Beamten bereits durch verschiedene Eigentumsdelikte bekannte und augenscheinlich beeinflusste Beschuldigte wurde festgenommen. Bislang konnten noch nicht alle der im Rucksack des Beschuldigten festgestellten Gegenstände zugeordnet werden. Hinweise zu ggf. auch noch nicht gemeldeten Diebstählen im Verlauf der Freitagnacht in Innenstadtnähe nimmt die Polizei Lüneburg gerne unter Tel. 04131-8306-2215 entgegen.

Bardowick - Brand in Bungalow mit einer leicht verletzten Person

Am Samstag, gegen 17:16 Uhr, wurde ein Wohnhausbrand in Bardowick, Brietlinger Weg, gemeldet. Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Bardowick, Mechtersen, Wittorf und Barum löschten in der Folge das Feuer. Ein 52-jähriger Bewohner erlitt eine leichte Rauchgasintoxikation und wurde vorsorglich dem Klinikum zugeführt. Die Polizei hat erste Ermittlungen aufgenommen und das Wohngebäude beschlagnahmt. Hiernach ist eine fahrlässige Brandstiftung wahrscheinlich. Insofern wurde dem alkoholisierten 52-jährigen Bewohner auf richterliche Anordnung auch eine Blutprobe entnommen.

Sülbeck - Trunkenheitsfahrt ohne Führerschein und ohne Versicherungsschutz

Am Sonntagmorgen wurde nach einem Zeugenhinweis ein Mann im Bereich der Landesstraße 221 in Höhe Sülbeck an seinem Pkw Range Rover angetroffen. Der Range Rover mit laufendem Motor hatte augenscheinlich eine Panne. Bei der Überprüfung ergaben sich für den 54-jährigen Mann neben der Panne wohl noch weitere Probleme. Er hatte augenscheinlich zuvor Alkohol und Betäubungsmittel konsumiert und seit mehreren Jahren schon keine Fahrerlaubnis mehr. Zusätzlich war der Pkw nicht mehr versichert. Der 54-jährige Mann durfte seine Arbeiten am Pkw direkt einstellen und eine Blutprobe abgeben. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Lüchow-Dannenberg

Clenze - Fahren unter THC

Am Samstagvormittag wurde in Clenze ein 26-jähriger Fahrzeugführer eines Wohnmobils kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von THC stand. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Uelzen

Räuberischer Diebstahl

Am Samstag, gegen 12:05 Uhr, versuchte ein 50-jähriger Mann in einem SB-Markt in Bad Bevensen einen "Flachmann" zu entwenden. Er passierte den Kassenbereich, entnahm die Flasche und wollte den Laden verlassen. Eine Zeugin versuchte ihn zu stoppen, er schlug ihren Arm zur Seite und verursachte eine Kratzwunde. Ein weiterer Zeuge fixierte den Täter bis zum Eintreffen der Polizei.

Trunkenheit im Verkehr

Am Sonntag, gegen 02.20 Uhr, wurde ein 58-jähriger Mann mit einem VW in Uelzen, Gudesstr., kontrolliert. Er stand unter dem Einfluss von Alkohol sowie Amphetamin und THC. Zudem war der Beschuldigte nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Zuvor hatte der Beschuldigte einen Verkehrsunfall verursacht und sich unerlaubt vom Unfallort entfernt. Eine Blutentnahme für beide Strafverfahren wurde durchgeführt.

Verkehrsunfall

Am Sonntag, gegen 00.50 Uhr, verunfallte ein 62-jähriger Mann mit seinem Suzuki aus Rieste kommen am Ortseingang Steddorf. Er überfuhr zunächst eine Verkehrsinsel, touchierte einen Gartenzaun, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Es blieb bei Sachschäden. Der Mann stand unter dem Einfluss von Alkohol und pustete eine Wert von 1,64 Promille. Eine Blutentnahme erfolgte, ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

