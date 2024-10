Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 42-Jähriger attackiert Reisende

Stuttgart (ots)

Ein 42 Jahre alter Mann attackierte am gestrigen Donnerstag (03.10.2024) einen Reisenden und einen einschreitenden Zeugen in einem Regionalzug am Bad Cannstatter Bahnhof. Gegen 22:50 Uhr soll es in dem in Richtung Aalen fahrenden Zug zunächst zu einer verbalen Streitigkeit zwischen dem 42-jährigen deutschen Staatsangehörigen und einem Reisenden gekommen sein, in deren Folge der Beschuldigte laut aktuellen Ermittlungen sein Gegenüber mehrfach in das Gesicht schlug und auch am Boden liegenden auf diesen eintrat. Auch ein weiterer einschreitender Reisender soll von dem aggressiven 42-Jährigen körperlich angegriffen worden sein. Alarmierte Einsatzkräfte stellten alle Beteiligten noch im Zug am Bad Cannstatter Bahnhof fest, versorgten die Verletzten und unterzogen den Beschuldigten den entsprechenden polizeilichen Maßnahmen. Der Mann muss nun mit einem Ermittlungsverfahren der Bundespolizei unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung rechnen.

