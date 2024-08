Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mädchen bedroht und bestohlen - Bundespolizisten stellen Aggressor

Dortmund (ots)

Gestern Nachmittag (5. August) überprüften Bundespolizisten im Dortmunder Hauptbahnhof einen Mann. Dieser weigerte sich jedoch gegen die Mitnahme und leistete schließlich Widerstand.

Gegen 17:15 Uhr bestreiften Bundespolizisten den Hauptbahnhof Dortmund. Zwei junge Deutsche sprachen diese an und äußerten, dass sie soeben von einem Mann bestohlen worden sein. Dieser hätte den beiden aggressiv und unter Mitführung einer großen Schere die Wasserflasche entrissen. Während die Beamten mit den sichtlich verängstigten Dortmunderinnen (13, 13) sprachen, versuchte sich der Tatverdächtige in Richtung Nordausgang zu entfernen. Die Polizisten eilten dem Mann hinterher, welcher sich daraufhin umdrehte und lautstark schreiend auf die Uniformierten zuging. Diese forderten den 28-Jährigen auf, stehen zu bleiben und sich auszuweisen. Dieser kam er zunächst nicht nach und legte sich auf den Boden. Die Einsatzkräfte richteten den guineischen Staatsbürger auf und tasteten diesen ab. Einen Ausweis fanden sie nicht auf, jedoch teilte er den Beamten mit, eine Schere mit sich zu führen. Diese befand sich zugriffsbereit in seinem Hosenbund am Rücken.

Zu den Vorwürfen äußern wollte sich der Wohnungslose nicht. Die Uniformierten teilten ihm mit, dass sie ihn zur Feststellung seiner Identität zur Bundespolizeiwache bringen. Daraufhin reagierte er äußerst aggressiv und weigerte sich, die Polizisten zu begleiten. Als diese seine Arme ergriffen, versuchte er sich loszureißen, sperrte sich gegen die Mitnahme, stemmte sich gegen die Laufrichtung und ließ sich mehrfach zu Boden fallen. Die Einsatzkräfte fesselten ihn. Auf dem Weg zur Wache sperrte er sich erneut, beleidigte die Uniformierten und erschwerte die Verbringung erheblich. Hierbei verletzte sich ein Beamter leicht am Unterarm, blieb jedoch dienstfähig.

Nach erfolgter Durchsuchung trat der Aggressor immer wieder gegen die Zellentür und schrie lautstark herum. Ein Atemalkoholtest ergab, dass dieser mit einem Promille alkoholisiert war. Eine Ärztin untersuchte den 28-Jährigen, welcher nach eigenen Angaben "Crack" konsumiert habe. Anschließend wurde er zur Verhinderung weiterer Straftaten in das Gewahrsam der Polizei Dortmund gebracht.

Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Diebstahls mit Waffen ein.

