Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: U-Haftbefehl - Bundespolizei nimmt Mann in Neuss fest

Düsseldorf, Neuss (ots)

Bundespolizisten nahmen am Samstagabend (03. August), um 18.55 Uhr, einen Mann (44) im Neusser Hauptbahnhof fest. Er randalierte im Bahnhof. Bei der Kontrolle seiner Personalien wurde bekannt, dass per Untersuchungshaftbefehl nach ihm gesucht wurde. Bundespolizisten übergaben den Mann an die nächste Justizvollzugsanstalt.

Aufmerksame Reisende meldeten der Bundespolizei, dass sich ein Mann im Neusser Hauptbahnhof befände, der randalieren würde. Die eingesetzten Beamten trafen auf den 44-jährigen Mann. Bei der Überprüfung der Personalien kam der Untersuchungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Düsseldorf zum Vorschein.

Der 44-jährige Deutsche habe eine gefährliche sowie eine schwere Körperverletzung begangen. Am 21. Januar 2024 habe er versucht zwei Geschädigten im Bahnhofsgebäude des Neusser Hauptbahnhofs mit einem Schraubendreher in die Augen zu stechen. Die Geschädigten wehrten den Angriff ab. In einem weiteren Fall am 30. Mai 2024 griff er erneut im Neusser Hauptbahnhof eine Frau an. Er drückte ihr die Augen in die Augenhöhle und verletzte sie dabei schwer.

Das Amtsgericht Düsseldorf ordnete aufgrund von Flucht- und Wiederholungsgefahr Untersuchungshaft an. Am Montagnachmittag wurde er einem Haftrichter vorgeführt.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell