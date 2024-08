Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Taschendieb auf frischer Tat gestellt - Festnahme durch Bundespolizei

Düsseldorf (ots)

Bundespolizisten nahmen am Samstagmittag (03. August) um 13.00 Uhr, einen Mann (27) im Düsseldorfer Hauptbahnhof fest. Zuvor entwendete er einem Reisenden einen Aluminiumkoffer aus dem ICE 126. Die Beamten nahmen den Beschuldigten vorläufig fest. Ein beschleunigtes Verfahren wurde angeregt werden.

Zivilfahnder der Bundespolizei beobachteten den 27-jährigen algerischen Staatsangehörigen auf Gleis 5 des Düsseldorfer Hauptbahnhofs dabei, wie er potentielle Opfer ausspähte. Zudem war er den Beamten aus vorherigen Straftaten bereits bekannt. Kurz nach Einfahrt des ICE 126 stieg der Beschuldigte ein, nahm den grauen Aluminiumkoffer des 25-jährigen Geschädigten an sich und verließ den Zug wieder. Die Bundespolizisten gaben sich am Bahnsteig zu erkennen und nahmen den 27-Jährigen vor-läufig fest. Der Koffer wurde sichergestellt und anschließend an den rechtmäßigen Eigentümer übergeben. Auf der Dienststelle wurde der Tatverdächtige durch die Beamten nach weiterem Stehlgut durchsucht. Dabei konnte ein bundesweit gültiges ICE Ticket, welches auf einen anderen Namen ausgestellt war sowie Barmittel aufgefunden und ebenfalls sichergestellt werden. Der Verdächtige wurde am Folgetag einem Haftrichter vorgeführt und anschließen in eine Justizvollzugsanstalt übergeben.

Gegen den 27-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und des unerlaubten Aufenthaltes im Bundesgebiet eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell