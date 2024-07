Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Zeugen nach Streit im Schwimmbad gesucht

Recklinghausen (ots)

Die Polizei wurde am Dienstagabend zum Schwimmbad an der Pappelallee gerufen. Ein 12-Jähriger soll von mehreren Jugendlichen verprügelt worden sein. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Streit bereits zuvor - im Schwimmbad - seinen Anfang genommen. Dort sollen drei Jugendliche (etwa 16 Jahre alt) die Schuhe des 12-Jährigen aus Recklinghausen weggenommen haben. Als sich der Junge die Schuhe wiederholen wollte, sei er geschlagen und getreten worden. Gegen 20 Uhr sollen die Jugendlichen dann wieder auf den 12-Jährigen losgegangen sein. Dank Passanten, die den Vorfall mitbekamen, ließen die Täter von dem Jungen ab - und liefen weg. Der 12-Jährige wurde verletzt, er musste ins Krankenhaus gebracht werden. Es gibt Hinweise zu den Tatverdächtigen, die entsprechenden Ermittlungen dauern an. Dafür werden noch weitere Zeugen gesucht, die den Streit im bzw. vor dem Schwimmbad mitbekommen haben und Angaben zu den beteiligten Jugendlichen machen können. Auch die Passaten, die die Täter zum Aufhören bewegen konnten, werden gebeten, sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell