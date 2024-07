Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Einbruch in Freibad - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots)

In der vergangenen Nacht sind unbekannte Täter in den Kassenraum des Freibads an der Schützenstraße eingebrochen. Die Tat passierte zwischen 22.30 Uhr (Dienstag) und 4.40 Uhr (Mittwoch). Nach bisherigen Erkenntnissen rissen die Täter zunächst den Rollladen des Verkaufsfensters herunter und warfen dann einen Gully-Deckel durch die Fensterscheibe. Gestohlen wurde offenbar nichts. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch bzw. zu verdächtigen Beobachtungen machen können. Wer etwas gesehen hat oder weiß, wird gebeten, die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 anzurufen.

