Polizei Bielefeld

POL-BI: E-Scooter am Supermarkt gestohlen

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Eine junge Diebin nutzte am Montagabend, 13.05.2024, die Gunst der Stunde und stahl einen unabgeschlossenen E-Scooter an einem Supermarkt. Die Polizei sucht Zeugen und gibt Hinweise zur Eigentumssicherung.

Eine Bielefelderin befand sich gegen 20:00 Uhr in einem Supermarkt an der Stadtheider Straße, nahe der Herforder Straße. Auf dem Weg zur Kasse bemerkte sie eine Jugendliche, die ihren E-Scooter entwendete. Dieser stand unabgeschlossen im Eingangsbereich.

Die Diebin soll etwa 16 Jahre alt und sehr dünn sein. Ihre Haare wurden als dunkelbraun beschrieben. Bei der Tat trug sie eine rote Sweatshirt-Jacke und eine dunkelgraue Jeans.

Die Polizei erinnert daran, Pedelecs, E-Bikes und E-Scooter mit einem geeigneten Diebstahlschutz zu sichern. Nutzen Sie hochwertige Stahlketten-, Bügel- oder Panzerkabelschlösser, um ihr Zweirad an einem festen Objekt anzuschließen. Das Schloss sollte bei Fahrrädern so groß sein, dass das Vorder- und Hinterrad sowie der Rahmen an einem festen Objekt angeschlossen sind. Die Sicherung eines E-Scooters sollte, je nach Bauart, vergleichbar oder mit robusten E-Scooter-Schlössern erfolgen. Geeignete Stellen können Ösen oder die Verbindung zwischen dem Trittbrett und der Lenkerstange sowie dem Klappmechanismus sein. Wichtig ist, dass der E-Scooter nicht aus der Schlaufe des Schlosses gezogen werden kann.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zur Diebin oder zum Verbleib des E-Scooters beim Kriminalkommissariat 14 unter der 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell