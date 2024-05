Polizei Bielefeld

POL-BI: Mehrere Kellereinbrüche in der Innenstadt

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Die Polizei sucht Zeugen zu mehrere Kellereinbrüchen in Bielefeld Mitte. Der oder die Täter entwendeten ein Rennrad, einen Tresor, Kleidung und Lebensmittel. Bestandteil der laufenden Ermittlungen ist die Klärung, ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht.

Zwischen 09:00 Uhr und 09:20 Uhr am Samstag, 11.05.2024, bemerkte eine Bielefelderin einen Mann und eine Frau, die beide dunkel gekleidet waren, und mit einem E-Scooter aus dem Innenhof eines Mehrfamilienhauses an der Herforder Straße, in Höhe des Willy-Brandt-Platzes, fuhren. Kurz darauf wurden im Gebäude zwei aufgebrochene Kellertüren bemerkt. Diebesgut wurde nach dem derzeitigen Kenntnisstand nicht erlangt.

Aus einem Keller an der Herforder Straße, in Höhe der Schildescher Straße, wurde zudem ein Tresor von Einbrechern entwendet. Der Tatzeitraum liegt zwischen 14:00 Uhr am Freitag, 10.05.2024, und 17:50 Uhr am Sonntag, 12.05.2024.

Schuhe und diverse Lebensmittel stahlen Unbekannte aus einem Keller an der Heeper Straße, in Höhe der Mühlenstraße. Die Tat geschah zwischen 09:00 Uhr am Samstag, 11.05.2024, und 13:00 Uhr am Sonntag, 12.05.2024.

Zudem wurden mehrere Kellerräume an der Heeper Straße, in Höhe der Flachsstraße, aufgebrochen. Es wurde nichts entwendete. Der Tatzeitraum liegt zwischen Dienstag, 07.05.2024, gegen 17:00 Uhr, und Montag, dem 13.05.2024, gegen 12:45 Uhr. Am selben Tag fielen zudem Kellereinbrüche ohne Diebstahl an der Heeper Straße, in Höhe Elbrede, auf. Die Tat geschah zwischen 16:00 Uhr am Freitag, 10.05.2024, und 10:00 Uhr am Montag, 13.05.2024.

Am Samstagmorgen, in der Zeit von 04:00 Uhr und 09:00 Uhr, brachen Unbekannte mehrere Kellerabteile in einem Mehrfamilienhaus an der Arndstraße, in Höhe Friedenstraße, auf. Es wurde ein Peugeot-Rennrad entwendete.

Bei einem Kellereinbruch an der Flurstraße, zwischen 18:30 Uhr am Montag, den 29.04.2024, und 18:30 Uhr am Montag, den 13.05.2024, wurden zudem Kleidung und Schuhe gestohlen.

Außerdem wurde ein Keller am Paulusplatz in der Zeit zwischen 21:00 Uhr am Mittwoch, 08.05.2024, und 09:30 Uhr am Freitag, 10.05.2024, aufgebrochen. Ob die Täter Beute machten ist bislang unklar.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zu den Einbrüchen und tatverdächtigen Personen beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

