POL-PPRP: In Schule eingedrungen

Ludwigshafen (ots) - Am Sonntagabend (13.08.2023), gegen 21:00 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich der Hartmannstraße mit der Jakob-Binder-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines Kleintransporters musste an der Örtlichkeit aufgrund einer Baustelle wenden. Beim Zurücksetzen kollidierte er mit einem am Fahrbahnrand abgestellten BMW und verursachte an diesem ein Sachschaden von 500 Euro. Anschließend ...

