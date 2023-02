Kevelaer (ots) - Am Mittwoch (15. Februar 2023) zwischen 10:00 Uhr und 24:00 Uhr schlugen unbekannte Täter eine Scheibe an der Beifahrerseite eines roten Peugeot ein und entwendeten aus dem Fahrzeuginneren einen Rucksack. Der Wagen war auf dem Parkstreifen an der Weezer Straße abgestellt. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen in diesem Zusammenhang geben Zeugen bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080. (ms) ...

