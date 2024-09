Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei, Landespolizei und Zoll kontrollieren gemeinsam

Iffezheim/Wintersdorf (ots)

Mehr als 30 Beamte von Bundespolizei, Landespolizei und Zoll waren gestern Nachmittag im Rahmen der Sicherheitskooperation Baden-Württemberg (SIKO BW) an den Grenzübergängen in Iffezheim und Wintersdorf bei einer mehrstündigen Kontrollaktion unter der Federführung der Bundespolizeiinspektion Offenburg im Einsatz.

Logistisch unterstützt wurde die Aktion zudem von Einsatzkräften des THW aus Rastatt.

Bei der Kontrollaktion wurden insgesamt 322 Personen und 147 Fahrzeuge überprüft.

Hierbei ergaben sich eine Vielzahl an Feststellungen.

Zwei Fahrzeugführer wurden wegen Verstößen gegen das Waffengesetz beanzeigt. Sie hatten ein verbotenes Einhandmesser bzw. einen Elektroschocker im Fahrzeug.

Bei zwei weiteren Personen wurden Kleinmengen Marihuana sowie Methadon aufgefunden und sichergestellt.

In insgesamt drei Fällen wurden Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung geahndet.

Darüber hinaus wurden drei Personen kontrolliert, die mit Aufenthaltsermittlungen diverser Justizbehörden gesucht wurden.

Die Schwerpunkte der gemeinsamen Kontrollaktion lagen auf der Bekämpfung der illegalen Migration, der Eigentums-, Rauschgift- und Waffenkriminalität.

Information zu SIKO BW:

Die Sicherheitskooperation Baden-Württemberg (SIKO BW) wurde am 1. September 2002 zunächst zwischen dem Bundesministerium des Innern und dem Innenministerium des Landes Baden-Württemberg vereinbart. Das Bundesministerium der Finanzen trat der Vereinbarung am 1. Juni 2003 bei. Schwerpunkte der Kooperation sind die Bekämpfung der Eigentums- und Rauschgiftkriminalität, des Schmuggels, der unerlaubten Einreise und des unerlaubten Aufenthaltes sowie der Gewaltkriminalität im öffentlichen Raum. Darüber hinaus erfolgt eine enge Zusammenarbeit bei Fußballspielen oder personalintensiven Einsätzen an gemeinsamen Fahndungs- und Kontrolltagen.

Weitere wichtige Aspekte sind gemeinsame Präventionsmaßnahmen und die gegenseitige Unterstützung bei der Ausbildung.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell