POL-Nordsaarland: Mutwillige Sachbeschädigung an Streuobstwiese in 66687 Wadern-Büschfeld

Wadern (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 10.03.2024, gegen 03:00 Uhr, fiel einem Einsatzfahrzeug der PI Nordsaarland ein E-Scooter in Wadern auf. Dieser führte den besagten E-Scooter auf der Straße im Waderner Stadtteil Dagstuhl in starken Schlangenlinien. Zudem war der kleine E-Scooter mit zwei ...

mehr