Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Einbruch in Bäckerei in der Bahnhofstraße - Polizei sucht Zeugen (06.10.2024)

Tuttlingen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Einbruch in eine Bäckerei in der Bahnhofstraße am Sonntagabend. Im Rahmen der Ermittlungen bittet sie Personen, die im Zeitraum zwischen 17.45 Uhr und 23.15 Uhr Verdächtiges in und um die Bäckerei "Schneckenburger" beobachtet haben, sich unter der Tel. 07461 941-0 beim Polizeirevier Tuttlingen zu melden.

