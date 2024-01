BPOLI-WEIL: Bundespolizei nimmt Gesuchten am Freiburger Hauptbahnhof fest

Weil am Rhein (ots) - Wegen eines Drogenvergehens verurteilt und Geldstrafe nicht bezahlt. Bundespolizei nimmt 26-Jährigen an der Schweizer Grenze fest. Mutter bezahlt Gerichtsschulden und bewahrt so ihren Sohn vor der Haft. Am Montagnachmittag (08.01.2024) geriet der Gesuchte am Grenzübergang Weil am Rhein - Friedlingen in die Kontrolle der Bundespolizei. Die Überprüfung ergab, dass ein Haftbefehl gegen den in der ...

