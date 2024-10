Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Inzigkofen

Nach Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Lebensgefährlich verletzt wurde der 35-jährige Lenker eines Mercedes bei einem schweren Verkehrsunfall am heutigen Dienstagmittag auf der K 8267 zwischen Inzigkofen und Göggingen. Den bisherigen Ermittlungen der Verkehrspolizei Sigmaringen zufolge befuhr der Mann die Strecke kurz vor 12 Uhr von Inzigkofen kommend in Richtung Göggingen und geriet nach dem Ortsende Inzigkofen in einer langgezogenen Rechtskurve aus bislang nicht geklärtem Grund auf die Gegenfahrspur. Dort prallte der Mercedes halbfrontal in einen ordnungsgemäß entgegenkommenden Kies-Lkw. Durch die Wucht der Kollision wurde der 35-Jährige in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der alarmierten Feuerwehr mit technischem Gerät befreit werden. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde er mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der 41-jährige Lkw-Lenker blieb nach bisherigem Stand unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von rund 35.000 Euro, auch der Lkw war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Für die Dauer der Bergungsmaßnahmen und die polizeiliche Unfallaufnahme, in die auch ein Gutachter mit eingebunden ist, muss die K 8267 bis auf weiteres noch gesperrt bleiben. Durch die Straßenmeisterei wurde eine örtliche Umleitung eingerichtet.

Meßkirch

Zu siebt im Auto und nicht angeschnallt

Weil sich augenscheinlich mehr Personen als erlaubt darin befanden, kontrollierten Polizeibeamte am Montag kurz nach 22 Uhr einen Skoda. Hierbei stellten sie insgesamt sieben Personen in dem Fahrzeug fest. Die fünf Mitfahrer auf der Rückbank, darunter drei Kinder, hatten alle keinen Sicherheitsgurt angelegt. Außerdem waren keine sonstigen Sicherungseinrichtungen für die Kinder im Fahrzeug angebracht. Nach erfolgter Belehrung gab der 51-Jährige Fahrzeugführer an, grundsätzlich ein sehr gewissenhafter Autofahrer zu sein. Die Fahrt durfte er später fortsetzen, allerdings nur mit der erlaubten Personenanzahl an Bord. Die restlichen Mitfahrer mussten zu Fuß weiterlaufen. Der Fahrzeugführer muss nun mit einem Bußgeld wegen Beförderung mehrerer Kinder ohne Sicherung rechnen. Auch die beiden Mitfahrer auf der Rückbank erwartet ebenfalls ein Bußgeld, da sie den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt nicht angelegt hatten und nicht für eine Sicherung der Kinder sorgten.

Pfullendorf

Gefährliches Überholmanöver - Polizei bittet um Hinweise

Am Montag kam es auf der L268 gegen 11.15 Uhr zu einer Gefährdung mehrerer Verkehrsteilnehmer. Ein 64-Jähriger befuhr die Straße mit seinem Auto aus Mottschieß in Fahrtrichtung Pfullendorf. Auf Höhe eines Hühnerhofs kamen ihm zwei Lkw sowie ein dahinterfahrendes Auto entgegen. Dieses setzte trotz des entgegenkommenden 64-Jährigen zum Überholen der Lkw an. Nur durch starkes Abbremsen der anderen Verkehrsteilnehmer teils bis zum Stillstand sei es nicht zu einem Unfall gekommen. Bei dem gesuchten Fahrzeug soll es sich um einen kleinen weißen Pkw mit Sigmaringer Zulassung handeln. Nach Zeugenangaben soll es sich bei der Fahrerin um eine Dame im Alter von etwa 65 - 75 Jahren gehandelt haben. Personen, die Hinweise zum gesuchten Fahrzeug und dessen Fahrerin geben können oder weitere Beteiligte, die durch den Überholvorgang ebenfalls gefährdet wurden, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Pfullendorf unter Tel. 07552/20160 zu melden. Dieser ermittelt wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung.

Mengen

Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Widerstand gegen Polizeibeamte hat ein 25-Jähriger am Montag gegen 15 Uhr in der Krauchenwieser Straße in Rulfingen geleistet. Nachdem er zunächst durch seinen offenbar verwirrten Zustand aufgefallen war und ihm infolge der polizeilichen Maßnahmen der Gewahrsam angedroht wurde, schlug der Mann nach der Hand eines Polizeibeamten. Im weiteren Verlauf trat er außerdem mehrfach und heftig nach den Beamten, wodurch zwei von ihnen leicht verletzt wurden. Nach weiteren polizeilichen Maßnahmen und einer Blutentnahme wurde der junge Mann anschließend in einem Fachkrankenhaus aufgenommen. Der 25-Jährige gelangt nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte zur Anzeige.

