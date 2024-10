Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Motorradfahrer verletzt sich bei Verkehrsunfall schwer

Pfullendorf (ots)

Am Montag gegen 15.30 Uhr hat sich auf der L 201 zwischen Pfullendorf und Denkingen ein schwerer Verkehrsunfall ereignet, bei dem sich ein Motorradfahrer schwere Verletzungen zugezogen hat. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge war der 63-Jährige mit seiner BMW in Richtung Pfullendorf unterwegs und setzte zum Überholen eines SUV der Marke "DFSK" an. Bei dem Manöver übersah er offenbar einen entgegenkommenden Mercedes. Der Zweiradfahrer kollidierte frontal mit dem Wagen und wurde auf seine Fahrspur abgewiesen, wo er gegen den SUV schleuderte. Der 63-Jährige erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und wurde nach notärztlicher Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die 38 Jahre alte "DFSK"-Fahrerin erlitt einen Schock, Rettungskräfte versorgten sie vor Ort. Der 65-jährige Entgegenkommende blieb unverletzt. Das Motorrad, an dem rund 10.000 Euro Sachschaden entstand, sowie der Mercedes, an dem der Schaden auf etwa 25.000 Euro beziffert wird, waren nicht mehr fahrbereit. Am Wagen der Frau entstand rund 3.000 Euro Sachschaden. Um alle drei Fahrzeuge kümmerten sich Abschleppdienste. Während der Unfallaufnahme und den Bergungsmaßnahmen, bei denen auch die Freiwillige Feuerwehr im Einsatz war, musste die Straße bis kurz nach 17 Uhr gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell