Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Papier fängt Feuer

Zu einer Rauchentwicklung aus einem alten Lagerhaus wurden die Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei am Sonntagnachmittag gegen 14.15 Uhr in die Escher-Wyss-Straße alarmiert. Wie sich herausstellte, hatte im Erdgeschoss der derzeitigen Baustelle ein auf einer Kabeltrommel abgelegter Papierstapel Feuer gefangen. Der kleine Brand konnte schnell gelöscht werden. Möglicherweise war es zuvor zu einem technischen Defekt an dem Kabel gekommen. Hinweise auf eine Fremdeinwirkung ergaben sich bislang nicht. Der entstandene Schaden dürfte gering ausfallen.

Leutkirch

Mit Fahrrädern gestürzt

Zwei Jugendliche sind am Sonntagvormittag mit ihren Fahrrädern in der Zollstraße gestürzt, dabei hat sich einer von ihnen leicht verletzt. Ein 13-Jähriger befuhr die Strecke in Gebrazhofen ortseinwärts und kam aus bislang nicht geklärtem Grund zu Fall. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen am Kopf zu, einen Helm trug das Kind nicht. Sein 14-jähriger Begleiter konnte trotz Vollbremsung nicht mehr rechtzeitig anhalten und fiel ebenfalls. Er blieb unverletzt. Angehörige brachten den 13-Jährigen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus.

Wangen im Allgäu

Zeugen nach Verkehrsunfall auf Autobahn gesucht

Nach einem Verkehrsunfall auf der A 96 am Sonntagmorgen kurz vor 9 Uhr bei Wangen ermittelt der Verkehrsdienst Kißlegg und sucht Zeugen. Den Angaben eines 62-jährigen VW-Lenkers zufolge habe dieser einen roten Volvo mit Schweizer Kennzeichen überholt, als ihm von hinten ein Mercedes AMG dicht aufgefahren sei. Nach Beendigung des Überholvorgangs habe ihn der 35-jährige Mercedes-Lenker auf der rechten Spur zunächst geschnitten und ihn dann so stark ausgebremst, dass der 62-Jährige keine Möglichkeit mehr hatte, einen Unfall zu vermeiden, und dem Wagen leicht aufgefahren sei. Der 35-Jährige wiederum gibt an, ordnungsgemäß überholt und aufgrund einer nahenden Ausfahrt abgebremst zu haben, woraufhin der VW-Lenker aus Unachtsamkeit aufgefahren sei. Insgesamt entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden von rund 4.000 Euro. Um den tatsächlichen Unfallhergang klären zu können, bittet die Polizei nun Zeugen des Vorfalls, insbesondere auch den Lenker des roten Volvo, sich unter Tel. 07563/9099-0 beim Verkehrsdienst Kißlegg zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell