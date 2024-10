Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Aggressiver Mann mit 3,8 Promille - Gewahrsam

Über 3,8 Promille zeigte die Atemalkoholmessung bei einem E-Scooter-Fahrer an, den die Polizei am Sonntagmittag im Anemonenweg kontrolliert hat. Ein Zeuge war auf den betrunkenen Mann aufmerksam geworden und verständigte die Polizei. Die Beamten trafen den 51-Jährigen kurz darauf mit seinem Elektroroller an. Der Mann verhielt sich zunehmend aggressiv und musste in einer Klinik eine Blutprobe abgeben. Weil er bei den weiteren Maßnahmen die Polizei und das Krankenhauspersonal beschimpfte, drohen ihm neben der Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr noch weitere strafrechtliche Folgen. Darüber hinaus musste er den restlichen Tag und die Nacht in einer Gewahrsamseinrichtung der Polizei verbringen, außerdem erwartet ihn die Kostenrechnung für den eher unfreiwilligen Aufenthalt.

Friedrichshafen

Nach Probefahrt nicht zurückgekehrt

Ermittlungen wegen Unterschlagung hat die Polizei Friedrichshafen eingeleitet, nachdem ein angeblicher Verkaufsinteressent am Sonntagabend nach einer Roller-Probefahrt einfach nicht mehr zurückgekehrt ist. Der Verkäufer hatte dem Unbekannten gegen 19.20 Uhr im Otto-Hahn-Weg seine blaue Piaggio samt blauem Helm für eine kurze Test-Fahrt überlassen. Seither fehlt von dem vermeintlichen Interessenten und dem Zweirad jede Spur. Der Mann wird als etwa 19 Jahre alt und rund 180 cm groß beschrieben. Er hatte eine leicht dickliche Statur, kurze blonde Haare und trug einen sportlichen Hoodie sowie eine Schildmütze. Zudem hatte er eine kleine schwarze Umhängetasche dabei. Hinweise zu dem Unbekannten und dem Verbleib des Motorrollers nimmt die Polizei unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Langenargen

Nach Parkrempler geflüchtet

Nach einem Parkrempler am Sonntag auf dem Wanderparkplatz in der Lindauer Straße im Bereich des Wertstoffhofs in Langenargen ermittelt die Polizei wegen Verkehrsunfallflucht. Zwischen 13.15 Uhr und 14.20 Uhr hatte ein Unbekannter einen dort geparkten Audi beschädigt und danach das Weite gesucht, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro zu kümmern. Hinweise nehmen die Ermittler unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Meckenbeuren

Unfallflucht

Einen Streifschaden hat ein Unbekannter am Sonntag zwischen 11.15 Uhr und 16.30 Uhr an einem auf dem Parkplatz hinter der Sporthalle in der Georgstraße abgestellten Mazda angerichtet, bevor er die Flucht ergriff. An der Unfallstelle konnte eine gräuliche Abdeckung eines Fahrzeuglichts mit BMW-Symbol aufgefunden werden, das eventuell vom Verursacher stammen könnte. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an. Hinweise etwaiger Zeugen nimmt die Polizei Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Überlingen

Unbekannter geht Autos an

Ein Unbekannter hat am frühen Sonntagmorgen im Bereich der Rosenstraße sein Unwesen getrieben und dabei offenbar die Verschlussverhältnisse von Fahrzeugen überprüft. Dabei gelang es ihm, vermutlich gegen 2.30 Uhr einen unverschlossenen Wagen vorzufinden, diesen zu öffnen und einen niedrigen zweistelligen Münzgeld-Betrag zu stehlen. Rund zwei Stunden später erfasste die Videoüberwachungsanlage einen herumstreunenden Mann. Dieser war mit einer hellen Hose und einer dunklen Jacke bekleidet und hatte eine schwarze Sweatshirt-Kapuze aufgezogen, unter der er offenbar eine helle Schirmmütze trug. Dazu hatte er helle Hautfarbe und trug schwarze Sneaker. Ob die unbekannte Person mit dem Diebstahl in Verbindung steht, ist nicht geklärt. Die Polizei Überlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel. 07551/804-0 um sachdienliche Hinweise.

Überlingen

Wertsachen gefordert und Schläge angedroht

Strafrechtlich müssen sich zwei Heranwachsende im Alter von 19 und 20 Jahren verantworten. Angaben eines Jugendlichen zufolge sollen die Tatverdächtigen ihn am Samstagabend gegen 22 Uhr in der Rauensteinstraße zur Herausgabe seines Mobiltelefons und seiner Jacke aufgefordert haben. Nachdem sie der Forderung mit der Ankündigung von Schlägen Nachdruck verliehen hatten, habe der Jugendliche die Gegenstände herausgegeben. Die Polizisten trafen die beiden dem Opfer bekannten Heranwachsenden an, stellten sowohl die Jacke als auch das Mobiltelefon sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der räuberischen Erpressung ein.

Deggenhausertal

Motorradfahrer kollidiert mit Reh

Glück im Unglück hatte ein 23 Jahre alter Motorradfahrer, als er am Sonntag gegen 19 Uhr auf der K 7751 mit einem Reh kollidiert ist. Der Zweiradlenker war in Richtung Firmetsweiler unterwegs, als unvermittelt ein Reh auf die Straße trat. Der 23-Jährige konnte einen Zusammenstoß mit dem Wildtier nicht verhindern und stürzte. Der Motorradfahrer kam den bisherigen Erkenntnissen zufolge mit dem Schrecken davon, das Reh verstarb infolge der Kollision. Der Sachschaden an der Yamaha beläuft sich auf rund 2.500 Euro.

