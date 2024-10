Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilungen vom 06.10.2024 aus dem Bodenseekreis.

Bodenseekreis (ots)

Uhldingen-Mühlhofen

Pkw erfasst Fußgänger beim Abbiegen

Schwere Verletzungen zog sich ein Fußgänger am Samstag gegen 20.45 Uhr in der Gewerbestraße in Überlingen-Mühlhofen zu. Nach ersten polizeilichen Ermittlungen bog ein 23-jähriger Pkw-Lenker von der Hallendorfer Straße in die Gewerbestraße ein und übersah hierbei einen auf der Fahrbahn befindlichen Fußgänger. Der 61-jährige Fußgänger wurde erfasst und auf die Motorhaube geworfen. Hierbei zog er sich Kopfverletzungen zu, die in einer Klinik versorgt werden mussten. Am Pkw entstand ein Schaden von ca. 2000 Euro. Gegen den Pkw-Lenker wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Überlingen

Zusammenstoß zwischen Linienbus und Pkw

Ein mit 16 Fahrgästen besetzter Linienbus befuhr am Samstag gegen 11.30 Uhr die B 31 aus Richtung Uhldingen kommend. Ein aus einem Waldweg in die B 31 einbiegender 89-jähriger Pkw-Lenker übersieht den bevorrechtigten Bus und es kam zur Kollision. Der Pkw Renault wurde dabei in den Graben geschleudert und der Fahrer hierdurch schwer verletzt und in eine Klinik eingeliefert. Von den Insassen des Busses wurde niemand verletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Schaden von ca. 40000 Euro.

Uhldingen

Unfallverursacher entfernt sich nach Unfall unerlaubt.

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Samstag gegen 13.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Straße "Krummes Land". Ein 19-jähriger Peugeotfahrer touchierte ein geparktes Fahrzeug. Beim anschließenden Austausch der Personalien mit dem geschädigten Fahrzeugbesitzer gab er nur unzureichende Personalien an und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Einige Zeit später konnte der 19-jährige zuhause angetroffen werden. Da er erheblich unter Alkoholeinwirkung stand, wurden zwei Blutentnahmen veranlasst und sein Führerschein einbehalten. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von ca. 2000 Euro. Gegen den 19-jährigen wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr und unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell