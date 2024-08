Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Gernsheim: Bei Tat ertappt - Polizei fahndet nach Einbrechern

Gernsheim (ots)

Nachdem in der Nacht zum Mittwoch (21.08.), kurz nach Mitternacht, vier Unbekannte den Zaun eines Firmengeländes "Am Wilden Hirsch" durchtrennten und so auf das Gelände gelangten, wurde der Sicherheitsdienst auf die Eindringlinge aufmerksam. Noch vor dem Eintreffen der daraufhin alarmierten Polizei suchten die ungebetenen Besucher das Weite und flüchteten vermutlich ohne Beute durch das angrenzende Waldstück in Richtung A 67 vom Tatort. Eine Fahndung der Polizei verlief bislang ergebnislos.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Gernsheim unter der Rufnummer 06258/9343-0 zu melden.

