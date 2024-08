Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Einhausen: Geparktes Fahrzeug beschädigt. Polizei sucht nach Zeugen.

Einhausen (ots)

In der Zeit von Samstagabend (17.08.), 19:20 Uhr bis Sonntagabend (18.08.), 18:30 Uhr ereignete sich vor der Waldstraße 38 in Einhausen ein Verkehrsunfall. Hierbei wurde ein am rechten Fahrbahnrand geparkter VW Touran an der linken vorderen Stoßstange und Motorhaube beschädigt. Der Unfallverursacher touchierte mit der rechten Seite seines Fahrzeuges den VW Touran und entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Die Schadenshöhe wird auf 1500,-EUR geschätzt. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang sowie dem Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Heppenheim unter der 06252-706-0 zu melden

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell