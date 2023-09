POL-PPWP: Mehrere Einsätze auf der Kerwe in Weilerbach - Zeugen gesucht

Waldmohr (ots) - Zum Nachteil eines 18-jährigen Angestellten ereignete sich am Freitag, dem 22.09.2023, um 23:00 Uhr, ein schwerer Raub auf eine Tankstelle in der Saarpfalzstraße. Ein unbekannter männlicher Täter betrat maskiert den Verkaufsraum der Tankstelle und begab sich in den Kassenbereich. Dort bedrohte er den Verkäufer mit einem Messer und entwendete Bargeld in noch unbekannter Höhe aus der geöffneten ...

