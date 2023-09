Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Schwerer Raub auf Tankstelle - Zeugen gesucht

Waldmohr (ots)

Zum Nachteil eines 18-jährigen Angestellten ereignete sich am Freitag, dem 22.09.2023, um 23:00 Uhr, ein schwerer Raub auf eine Tankstelle in der Saarpfalzstraße. Ein unbekannter männlicher Täter betrat maskiert den Verkaufsraum der Tankstelle und begab sich in den Kassenbereich. Dort bedrohte er den Verkäufer mit einem Messer und entwendete Bargeld in noch unbekannter Höhe aus der geöffneten Kasse. Im Anschluss verließ er das Tankstellengebäude und flüchtete zu Fuß in Richtung Weiherstraße. Der Angestellte blieb unverletzt und verständigte die Polizei. Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen gelang dem Täter die Flucht.

Bei dem Täter handelte es sich um eine männliche Person, die Körpergröße wird auf 180 cm geschätzt. Er trug während der Tat dunkle Kleidung und eine weiße Mütze, das Gesicht war mit einem dunklen Schlauchschal bedeckt. Laut Aussage des Angestellten habe er Hochdeutsch gesprochen.

Die Kriminalpolizei Kaiserslautern hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen können, nimmt der Kriminaldauerdienst Kaiserslautern unter 0631 369-2620 oder kdkaiserslautern.kdd@polizei.rlp.de entgegen |pvd

