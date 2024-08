POL-HP: Unerlaubt vom Unfallort entfernt

Mörlenbach (ots) - Am Montag den 19.08.2024 kam es in Mörlenbach auf dem Parkplatz EDEKA zu einer Verkehrsunfallflucht. In der Zeit von 08:00 Uhr bis 14:30 Uhr war dort ein grauer PKW Audi geparkt. Dieses Fahrzeug wurde durch einen bisher unbekannten Verursacher an der hinteren Stoßstange beschädigt. Vermutlich wurde der Schaden beim Ausparken verursacht. Der ...

