Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Mörlenbach: Geparktes Fahrzeug auf EDEKA - Parkplatz beschädigt. Polizei sucht Zeugen.

Mörlenbach (ots)

Am Montag den 19.08.2024 kam es in Mörlenbach auf dem Parkplatz EDEKA zu einer Verkehrsunfallflucht. In der Zeit von 08:00 Uhr bis 14:30 Uhr war dort ein grauer PKW Audi geparkt. Dieses Fahrzeug wurde durch einen bisher unbekannten Verursacher an der hinteren Stoßstange beschädigt. Vermutlich wurde der Schaden beim Ausparken verursacht. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei in Heppenheim bittet mögliche Zeugen sich unter der Telefonnummer 06252 7060 zu melden.

