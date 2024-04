Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schluchsee: Zwei Personen bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Freiburg (ots)

Auf der B500 in Schluchsee hat sich am 17.04.2024 um etwa 14.30 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Nach ersten Erkenntnissen kam es aus bislang ungeklärter Ursache auf Höhe Aha zu einer Frontalkollision zwischen einem in Richtung Osten fahrenden Klein-Lkw und einem in Richtung Westen fahrenden Pkw.

Sowohl der 63-jährige Fahrer des Klein-Lkw als auch der 34-jährige Fahrer des Pkw wurden schwer verletzt. Beide mussten per Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden.

Die Verkehrspolizei Freiburg hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0761 882 3100 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

oec

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell