Landkreis Ravensburg (ots) - Ravensburg Zeugen nach Nötigung gesucht Wegen des Verdachts der Nötigung im Straßenverkehr und Beleidigung ermittelt das Polizeirevier Ravensburg und sucht Zeugen. Den Angaben einer 22-Jährigen und ihrer 47-jährigen Beifahrerin zufolge sollen diese am Donnerstagnachmittag gegen 16 Uhr in der Olgastraße von einem silbernen VW Multivan zunächst rechts überholt und dann mehrfach so stark ...

