Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Meckenbeuren / Tettnang / Eriskirch

Randalierer unterwegs - Zeugen gesucht

Nachdem Unbekannte zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen im Bereich Meckenbeuren, Tettnang und Eriskirch Sachschaden angerichtet haben, ermittelt die Polizei und bittet um sachdienliche Hinweise. In Meckenbeuren wurden zwischen 18 Uhr und 10 Uhr mehrere Scheiben eines auf dem Parkplatz am Bahnhof in der Schillerstraße stehenden Seat eingeworfen. Auch an einem daneben abgestellten VW Campingwagen beschädigten die Vandalen eine Seitenscheibe. In Tettnang-Bürgermoos richteten die Unbekannten in der Nacht auf Donnerstag an drei Autos in der Marienfelder Straße und an einem Pkw in der Hopfenstraße Sachschaden an, indem sie die Scheiben einschlugen oder den Lack zerkratzten. Im Bereich der Langenargener Straße warfen Randalierer mehrere zur Ausstellung aufgestellte Grabsteine um. Auch in Eriskirch-Schlatt musste ein Pkw-Besitzer am Donnerstagmorgen Sachschaden an seinem in der Straße "Im Lehen" geparkten Auto feststellen. Hier hatten Unbekannte die Scheiben mit mehreren großen Steinen eingeworfen. Die Ermittler gehen aktuell davon aus, dass der oder die Randalierer lediglich aus Zerstörungslust gehandelt haben. Der Sachschaden kann aktuell noch nicht beziffert werden. Über ein mögliches Diebesgut ist nichts bekannt. Die Polizisten wollen unter anderem klären, ob die Taten miteinander in Verbindung stehen. Zeugen und weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 an das Polizeirevier Friedrichshafen zu wenden.

Überlingen

Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter hat am Mittwoch zwischen 12.30 Uhr und 13.30 Uhr einen Mercedes gestreift, der auf dem Parkplatz einer Bank in der Lippertsreuter Straße geparkt war. Bei dem Parkrempler richtete der Verursacher Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro an und suchte im Anschluss das Weite. Lackspuren lassen vermuten, dass der flüchtige Fahrer mit einem blauen Fahrzeug unterwegs war. Hinweise etwaiger Zeugen nimmt die Polizei Überlingen unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Überlingen

Zeugensuche nach Unfallflucht

Tiefe Kratzer an der Seite eines auf dem Parkplatz vor einer Apotheke in der Sankt-Johann-Straße abgestellten BMW hat ein Unbekannter mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken verursacht. Als der Eigentümer am Mittwoch gegen 12 Uhr zu seinem Wagen zurückkam, musste er den Sachschaden, der auf rund 1.000 Euro beziffert wird, feststellen. Vom Verursacher, der einfach das Weite gesucht hatte ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, fehlte jede Spur. Zeugen, die Hinweise zum flüchtigen Fahrer oder dessen Wagen geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 beim Polizeirevier Überlingen zu melden.

Überlingen

Scooter-Fahrer gestoppt

Konsequenzen kommen auf einen 27 Jahre alten Mann zu, der am Donnerstagabend in der Wiestorstraße von der Polizei gestoppt wurde. In der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der E-Scooter, mit dem der Mann unterwegs war, nicht versichert war. Darüber hinaus ergaben sich Hinweise auf eine Betäubungsmittelbeeinflussung. Weil der Vortest positiv auf THC reagierte, musste der 27-Jährige in einer Klinik eine Blutprobe abgeben. Er wird nun entsprechend angezeigt, weiterfahren durfte er nicht.

Überlingen

Anhänger löst sich während der Fahrt - Unfall

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend gegen 20.15 Uhr auf der B 31n in Höhe der Auffahrt Nesselwangen entstand Sachschaden. Ein 32 Jahre alter Autofahrer fuhr von der Einfädelspur auf die Bundesstraße in Richtung Überlingen, wobei sein Anhänger ins Schleudern geriet. Dieser löste sich in der Folge vom Fahrzeug und kam auf der Gegenfahrbahn zum Liegen. Dabei rollte auch ein Fass vom Hänger auf die Fahrbahn und stieß gegen einen entgegenkommenden Mitsubishi. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Der Mitsubishi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Neben der Polizei war auch die Freiwillige Feuerwehr an der Unfallstelle im Einsatz.

Frickingen

Verletzte und Sachschaden bei Frontalzusammenstoß

Eine schwer und zwei leicht verletzte Personen sowie Sachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro waren die Folge eines schweren Unfalls am Donnerstag gegen 10.45 Uhr auf der L 201 zwischen Leustetten und Beuren. Ein 21 Jahre alter Toyota-Fahrer war in Richtung Heiligenberg unterwegs und kam aus bislang nicht bekannter Ursache zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß dort gegen die Fahrbahnbegrenzung. In der Folge wurde er abgewiesen und fuhr nach links auf die Gegenfahrspur, wo er frontal mit dem Seat einer 32-Jährigen kollidierte. Der Unfallverursacher, der offenbar nicht angeschnallt war, zog sich schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der Frau und ihr wenige Jahre altes Kind wurden leicht verletzt und zur weiteren Versorgung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. An der Unfallstelle war auch die Freiwillige Feuerwehr im Einsatz. Die Ermittlungen zur Unfallursache sind noch nicht abgeschlossen und werden vom Verkehrsdienst Sigmaringen geführt. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeugen, die auch schon vor dem Unfall auf die Fahrweise des Toyota-Fahrers aufmerksam wurden, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Daisendorf

Seniorin übergibt Wertsachen an Betrüger

Auf die Masche eines Betrügers, der sich am Telefon als Polizeibeamter ausgegeben hat, ist am Donnerstag eine Seniorin hereingefallen. In einem mehrstündigen Telefonat gab er an, dass die Freundin der Frau einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe. Zur Abwendung einer Haftstrafe müsse eine Kaution bezahlt werden. Durch die geschickte Gesprächsführung des Mannes schenkte die Seniorin der Geschichte Glauben und übergab gegen 16 Uhr eine Box mit wertvollem Schmuck an einen unbekannten Abholer. Dieser wird als etwa 190cm groß und schlank beschrieben. Er hatte ein hageres Gesicht und war mit einer schwarzen Jacke und einer schwarzen langen Hose bekleidet. Die Kriminalpolizei Friedrichshafen hat die Ermittlungen wegen des Betrugs übernommen und nimmt sachdienliche Hinweise von Personen, die auf den Abholer aufmerksam wurden oder sonstige verdächtige Beobachtungen gemacht haben, unter Tel. 07541/701-0 entgegen. Informationen rund um das Thema Betrug und Tipps, wie Sie sich davor schützen können, finden Sie auf der Internetseite der polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de .

