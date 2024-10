Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: POL-Einsatz: Tauchunfall - 88662 Überlingen

Bodenseekreis

Göppingen (ots) (ots)

88662 Überlingen, Bodenseekreis, Tauchplatz Tennisplätze Tauchunfall

Am Mittwoch, den 02.10.2024 führte ein 71-jähriger Taucher am Tauchplatz bei den Tennisplätzen in Überlingen einen halbstündigen Tauchgang durch. Kurz nach dem Auftauchen verspürte der Taucher plötzlich starke Schmerzen im Brustbereich. Aufgrund seiner schwerwiegenden gesundheitlichen Probleme, war der Mann nicht mehr in der Lage selbstständig an Land zu kommen.

Zwei aufmerksame Taucher, welche sich zufällig in der Nähe befanden, leisteten unmittelbar erste Hilfe und brachten den Mann aus dem Wasser. Dort wurde er von den Ersthelfern bis zum Eintreffen der Rettungskräfte mit Sauerstoff versorgt. Im Anschluss wurde der Mann in eine naheliegende Klinik verbracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell