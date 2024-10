Polizeipräsidium Ravensburg

Leutkirch im Allgäu

Alkoholisierter Teenager schlägt zu

Nach einem persönlichen Streit zwischen Jugendlichen hat am Dienstagabend in der Oberen Vorstadtstraße ein Teenager zugeschlagen. Der offensichtlich Alkoholisierte war derart in Rage geraten, dass er sich auch mit Eintreffen der hinzugerufenen Streife nur schwer beruhigen ließ. Er wurde aufgrund seiner Alkoholisierung vorsorglich von einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht und untersucht. Anschließend wurde der Teenager in die Obhut von Erziehungsberechtigten übergeben. Auf ihn kommt nun ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung zu. Auch sein Gegenüber wurde später von einem Arzt untersucht, nachdem dieser infolge der Schläge starke Schmerzen verspürte. Inwieweit er möglicherweise zur Eskalation der Situation beigetragen hat, soll im Rahmen der derzeit laufenden Ermittlungen geklärt werden.

Ravensburg

Alkoholisiert am Steuer

"Allgemeine Verkehrskontrolle" hieß es am Dienstagabend für einen 33-jährigen Autofahrer, auf den nun ein mehrmonatiges Fahrverbot und ein hohes Bußgeld zukommt. Eine Streife des Polizeireviers Ravensburg stoppte den Mann in der Bleicherstraße und führte mit ihm einen Alkoholtest durch. Nachdem dieser über 0,5 Promille anzeigte, musste der 33-Jährige seine Fahrt beenden und auf dem Polizeirevier einen weiteren, gerichtsverwertbaren Alkoholtest durchführen. Er wird nun wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss bei der Bußgeld- und Führerscheinstelle angezeigt.

Wolfegg

Ins Schleudern geraten

Bei regnerischen Wetterverhältnissen ist am Dienstagnachmittag ein 21-Jähriger auf der Landesstraße zwischen Schachenmühle und Wolfegg mit seinem Wagen ins Schleudern geraten und von der Fahrbahn abgekommen. Glücklicherweise ging der Unfall verhältnismäßig glimpflich aus: Der Fahrer blieb unverletzt, an seinem Wagen entstanden rund 1.000 Euro Sachschaden. Der demolierte Peugeot musste in der Folge abgeschleppt werden.

Wangen im Allgäu

In Firmenhalle eingebrochen

Einbrecher sind zwischen Montagabend und Dienstagmorgen in eine Firmenhalle in der Simoniusstraße eingestiegen. Die Täter brachen dabei in dem Gebäude einen Metallschrank auf und entwendeten nach bisherigen Erkenntnissen Bargeld und einen Pkw-Schlüssel. Das Polizeirevier Wangen im Allgäu hat die Ermittlungen zu dem Einbruch aufgenommen und nimmt Hinweise von Personen, die im Zusammenhang mit der Tat verdächtige Beobachtungen gemacht haben, unter Tel. 07522/984-0 entgegen.

Weingarten

Geldtransporter schiebt mehrere Pkw ineinander

Rund 15.000 Euro Sachschaden sind bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag entstanden, bei dem ein Geldtransporter an der Kreuzung Waldseer Straße / Lägelerstraße insgesamt drei Fahrzeuge ineinandergeschoben hat. Der 45-jährige Fahrer des Transporters übersah kurz vor 11.30 Uhr, dass die vor ihm befindlichen Fahrzeuge an der Kreuzungs-Ampel anhalten mussten und fuhr dem hintersten Wagen der Kolonne, einem Ford Transporter, auf. Durch den wuchtigen Aufprall wurde der Ford wiederum auf einen Nissan und dieser auf einen VW aufgeschoben. Lediglich der Beifahrer des Geldtransporters zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu, er wurde von einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug des Unfallverursachers musste aufgrund seiner Beschädigungen abgeschleppt werden.

