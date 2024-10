Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Kies-Lkw kippt um - ein Leichtverletzter und Sachschaden

Tettnang/Bodenseekreis (ots)

Einen Leichtverletzten sowie einen Gesamtsachschaden von mehreren zehntausend Euro hat ein Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag auf der K 7719 bei Tettnang gefordert. Den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge befuhr der 21-jährige Lenker eines mit Kies beladenen Sattel-Lkw die Strecke gegen 15.40 Uhr von Siggenweiler in Richtung Baumgarten, als ihm bei Brunnensweiler ein Bus entgegenkam. Der 21-Jährige wich nach rechts ins Bankett aus, wo der Kies-Lkw umkippte und am Rand einer Apfelplantage auf der Seite zum Liegen kam. Zu einer Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen kam es nach bisherigem Stand nicht. Der 21-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Derzeit wird die Bergung des Lkw sowie der Ladung vorbereitet. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen ist die K 7719 noch bis auf weiteres gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell