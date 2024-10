Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Vermeintliches Date - Mann trifft auf Schläger

Nach einem Überfall auf einen 21-Jährigen am Montag gegen 17 Uhr am Fußgängerweg neben der Rotach im Bereich der Asternstraße hat die Kriminalpolizei Friedrichshafen die Ermittlungen aufgenommen. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge traf sich der junge Mann zu einem vermeintlichen Date und stieß dort nicht nur auf die Frau, sondern auch auf deren drei Begleiter. Die augenscheinlich allesamt Jugendlichen attackierten den 21-Jährigen unvermittelt und forderten ihn zur Herausgabe von Geld auf. Erst als Zeugen auf die handfeste Auseinandersetzung aufmerksam wurden und couragiert zu Hilfe kamen, flüchteten die vier Tatverdächtigen offenbar ohne Diebesgut. Im Rahmen der Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht gegen einen 14-Jährigen rasch. Auch zur Identität seiner Komplizen ergaben sich erste Hinweise. Die Ermittlungen zum genauen Hergang des Geschehens und den Hintergründen der Tat dauern aktuell noch an.

Friedrichshafen

Einbrecher stiehlt Geld aus Kasse

Ein Unbekannter hat sich am Montag zwischen 12.15 Uhr und 12.25 Uhr offenbar über eine Hintertür unberechtigt Zutritt zu einem Elektrogeschäft in der Olgastraße verschafft und mehrere hundert Euro Bargeld gestohlen. Bei der Tat nutzte er offenbar eine nur kurze Abwesenheit der Angestellten aus und flüchtete wohl über den Haupteingang. Die Polizei Friedrichshafen ermittelt und nimmt sachdienliche Hinweise zu Tat und Täter unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Tettnang

E-Scooter-Lenkerin erfasst - Autofahrer flüchtet

Nach einer Unfallflucht am Montag kurz nach 8 Uhr im Kreisverkehr Bachstraße / Wangener Straße ermittelt die Polizei Tettnang und bittet um Hinweise. Ein unbekannter Fahrer eines silbernen Wagens fuhr von der Wangener Straße in den Kreisverkehr ein und nahm einer 15 Jahre alten E-Scooter-Lenkerin die Vorfahrt. In der Folge wurde die Jugendliche offenbar frontal erfasst, stürzte auf die Straße und wurde leicht verletzt. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort. Ein Rettungsdienst brachte die 15-Jährige in eine Klinik. Am Roller entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Hinweise zum Unfallverursacher und dessen Wagen nehmen die Ermittler unter Tel. 07542/9371-0 entgegen.

Meckenbeuren

Von Fahrbahn abgekommen - Totalschaden

Totalschaden entstand am Montag gegen 15 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 30 zwischen Hohenreute und Untereschach. Ein 27 Jahre alter Mercedes-Fahrer war mit seinem Transporter in Richtung Ravensburg unterwegs und kam mutmaßlich aufgrund von Ablenkung nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei touchierte der Wagen ein Verkehrsschild und blieb nach rund hundert Metern im Straßengraben stehen. Am dem Mobil, das nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, entstand rund 60.000 Euro Sachschaden. Der 27-Jährige blieb augenscheinlich unverletzt, ein Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Untersuchung in eine Klinik.

Meckenbeuren

Auffahrunfall fordert mehrere Verletzte

Drei Verletzte und Sachschaden war die Bilanz eines Auffahrunfalls am Montag gegen 16.30 Uhr auf der Bundesstraße 30 zwischen Untereschach und Meckenbeuren. Eine 43 Jahre alte Smart-Fahrerin war in Richtung Meckenbeuren unterwegs und übersah, mutmaßlich von der Sonnenblendung abgelenkt, dass der Verkehr vor ihr stockte. Sie prallte wuchtig in das Heck des Seat eines vorausfahrenden 19-Jährigen. Dieser wurde wiederum auf den VW einer 21-Jährigen aufgeschoben. Während der Mann im Seat leicht verletzt und vor Ort vom Rettungsdienst behandelt wurde, mussten die Unfallverursacherin sowie die 21-Jährige zur weiteren Behandlung ihrer Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Am Smart und am Seat dürfte wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein, der auf 12.000 Euro und 9.000 Euro geschätzt wird. Am VW wird der Sachschaden auf rund 2.500 Euro beziffert. Neben Abschleppern für die Fahrzeuge sowie der Polizei und dem Rettungsdienst war auch die örtliche Freiwillige Feuerwehr an der Unfallstelle im Einsatz.

Überlingen

Fahrradteile abmontiert und gestohlen

Ein Dieb hat zwischen Samstag- und Montagmorgen diverse Fahrradteile aus einem Innenhof in der Hofstatt gestohlen. Der Täter montierte vier gefederte Sattelstützen, zwei Sattel und zwei E-Bike-Akkus ab und suchte mit dem Diebesgut das Weite. Die Polizei Überlingen hat die Ermittlungen in dieser Sache aufgenommen und nimmt sachdienliche Hinweise zu Tat und Täter unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Überlingen

Betrunken am Steuer - Unfall

Seinen Führerschein und zwei Blutproben musste ein 60 Jahre alter Autofahrer abgeben, nachdem er am Montagabend gegen 22.30 Uhr auf der Bundesstraße 31 einen Unfall gebaut hatte. Der Mann war offenbar alkoholisiert von Überlingen in Richtung der Ausfahrt Aufkirch unterwegs und verlor die Kontrolle über seinen BMW. Er überfuhr mehrere Verkehrszeichen neben der Fahrbahn und kam auf der Straße zum Stehen. Ein Zeuge war auf den verunfallten Wagen aufmerksam geworden und kontaktierte die Polizei. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung gegen den uneinsichtigen und augenscheinlich deutlich betrunkenen Mann ein. Der BMW, an dem Sachschaden in nicht bekannter Höhe entstand, musste abgeschleppt werden. An der Verkehrseinrichtung dürfte sich der Sachschaden auf rund 1.000 Euro belaufen.

Überlingen

Zwei Unfallfluchten begangen

Gleich wegen zwei Unfallfluchten muss sich ein uneinsichtiger 49 Jahre alter Autofahrer verantworten. Gegen 17 Uhr war der Ford-Transit-Fahrer auf der Abigstraße in Richtung L 200 unterwegs, fuhr trotz Gegenverkehrs an mehreren geparkten Autos vorbei und streifte den Spiegel eines Entgegenkommenden. Der Unfallgeschädigte nahm die Verfolgung des flüchtigen Ford-Fahrers auf und stellte diesen auf dem Parkplatz eines Einkaufscentrums in der Lippertsreuter Straße. Auf den Vorfall angesprochen leugnete der 49-Jährige verantwortlich zu sein und stieg in seinen Wagen ein. Beim Ausparken stieß er gegen einen weiteren Pkw und suchte erneut das Weite, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Polizisten trafen den Mann an der Halteranschrift an, stellten am Transit mehrere Altschäden sowie augenscheinlich korrespondierende neue Schäden fest und leiteten entsprechende Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht gegen ihn ein.

