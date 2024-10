Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Mengen

Gegenstand aus Fahrzeug geworfen und Scheibe beschädigt

Durch einen achtlos aus einem fahrenden Pkw geworfenen Gegenstand ist am Montagnachmittag auf der L 268 zwischen Ostrach und Mengen die Frontscheibe eines nachfolgenden Fahrzeugs beschädigt worden. Gegen 17.30 Uhr wurde der bislang unbekannte Gegenstand aus dem Fahrerfenster des vorausfahrenden Wagens geworfen und richtete einen Sachschaden von mehreren hundert Euro an. Nachdem das Kennzeichen des Fahrzeugs bekannt ist, ermittelt das Polizeirevier Sigmaringen nun wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung.

Scheer

Ausgerastet und Widerstand geleistet

Offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation hat sich ein 34-Jähriger befunden, der am späten Montagabend zunächst in der Wohnung einer Angehörigen randaliert und dadurch einen Polizeieinsatz erforderlich gemacht hat. Nachdem er diverse Gegenstände in den Räumlichkeiten zerstört hatte, ging er unvermittelt in drohender Haltung auf die eintreffende Streifenwagenbesatzung zu, sodass er von den Beamten zu Boden gebracht und mittels Handschließen fixiert werden musste. Hierzu waren zeitweilig vier Einsatzkräfte erforderlich. Beim Verbringen zum Streifenwagen trat und spuckte der 34-Jährige nach einem Beamten und warf auf der Fahrt ins Krankenhaus unentwegt mit Beleidigungen um sich. Er wurde in eine Fachklinik eingeliefert und wird sich nun unter anderem wegen Sachbeschädigung, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Beleidigung zu verantworten haben.

Bad Saulgau

Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Wegen Unfallflucht ermittelt das Polizeirevier Bad Saulgau und sucht Zeugen. Den Angaben eines 24-jährigen BMW-Lenkers zufolge sei diesem am frühen Dienstagmorgen gegen 5 Uhr auf der L 285 zwischen Bad Saulgau und Lampertsweiler auf gerader Strecke ein Pkw auf seiner Fahrspur entgegengekommen. Um eine Kollision mit dem silbernen Opel mit Biberacher Kennzeichen zu vermeiden, habe der 24-Jährige nach rechts in den Grünstreifen ausweichen müssen, woraufhin er mit einem Leitpfosten kollidiert sei. Die Opel-Lenkerin sei daraufhin einfach weitergefahren, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern, der auf mehrere tausend Euro geschätzt wird. Etwaige Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zur Identität der Opel-Fahrerin geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07581/482-0 zu melden.

Bad Saulgau

Kasse an Kürbisstand aufgebrochen

Ein bislang unbekannter Täter hat im Zeitraum zwischen Samstagnachmittag und Montagnachmittag die Kasse eines Kürbis-Verkaufsstandes in der Platzstraße aufgebrochen. Er hebelte an dem gegenüber der Tankstelle gelegenen Stand das Schloss der Kasse auf und stahl daraus Bargeld. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls und bittet unter Tel. 07581/482-0 um sachdienliche Hinweise zu Tat und Täter.

Herbertingen

Von Fahrbahn abgekommen - Unfall

Ein Gesamtsachschaden von rund 10.000 Euro ist am Montagnachmittag auf der K 8261 beim Heuneburgmuseum entstanden, nachdem eine 47-jährige Lkw-Lenkerin bei einem Bremsvorgang die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren hatte. Die Frau kam daraufhin auf den Grünstreifen und rutschte mit ihrem Fahrzeug die etwa zwei Meter hohe Böschung hinunter. Verletzt wurde niemand. Der Lkw musste von einem Abschleppdienst geborgen werden.

Pfullendorf

Unfallflucht

Wegen Unfallflucht ermittelt der Polizeiposten Pfullendorf, nachdem ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer am Montagnachmittag einen geparkten Pkw touchiert, dabei Sachschaden angerichtet und den Unfallort unerlaubt verlassen hat. Der geschädigte Renault war zwischen 16 und 16.50 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Otterswanger Straße abgestellt und wurde an der Beifahrertüre beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 07552/20160 erbeten.

Pfullendorf

Statt Einstellung zweite Strafanzeige

In der Hoffnung, eine gegen sie erstattete Strafanzeige "anders" regeln zu können, hat eine 66-jährige Frau am Freitag versucht, eine Polizeibeamtin zu bestechen. Die Frau sprach beim Polizeiposten vor und gab an, dass es sich bei dem gegen sie anhängigen Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls um ein Versehen gehandelt hätte. Nachdem ihr die Beamtin erklärt hatte, den Vorgang dennoch der zuständigen Staatsanwaltschaft vorlegen zu müssen, fragte die Frau, ob man die Anzeige nicht "vergessen" und die "Sache anders regeln" könne. Sie sei auch bereit, einen mittleren zweistelligen Euro-Betrag dafür zu bezahlen. Dies wies die Beamtin entschieden zurück, leitete dafür aber unmittelbar ein weiteres Ermittlungsverfahren wegen des Versuchs der Bestechung von Amtsträgern gegen die 66-Jährige ein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell