PP Ravensburg: 72-Jähriger vermisst - Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung

Landkreis Sigmaringen (ots) - Sigmaringen Mit abgemeldetem Pkw unterwegs Strafrechtliche Folgen hatte eine Verkehrskontrolle am Sonntagabend für einen 33-Jährigen. Beamte des Polizeirevier Sigmaringen stoppten den Mercedes-Fahrer in der Binger Straße, um ihn auf ein defektes Rücklicht aufmerksam zu machen. Bei einem genaueren Blick stellten die Polizisten in der Kontrolle fest, dass der Wagen überhaupt nicht ...

mehr