Polizeipräsidium Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Alkoholisierter Autofahrer von Baustellenführung überfordert

Von der derzeitigen Baustellenführung auf der Bundesstraße 30 war offenbar ein alkoholisierter Autofahrer am Sonntagabend überfordert. Am Beginn der Fahrbahnumleitung kam der Citroen-Fahrer zwischen den Anschlussstellen Ravensburg-Süd und Ravensburg-Nord nach links von der Fahrbahn ab und beschädigte eine Vielzahl an Warn- und Hinweisschildern bevor er auf einer Schutzplanke zum Stehen kam. Ein Alkoholtest bei der Unfallaufnahme ergab bei dem 54-Jährigen über 1,6 Promille, sodass sein Abend mit einer Blutentnahme in einem Krankenhaus und der Beschlagnahme seines Führerscheins endete. Insgesamt dürfte bei dem Verkehrsunfall ein Sachschaden von rund 10.000 Euro entstanden sein. Gegen den Autofahrer wird strafrechtliche wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Leutkirch im Allgäu

Defektes Rücklicht fördert Alkoholfahrt zu Tage

Ein defektes Rücklicht hat am Sonntagabend in der Talstraße die Alkoholfahrt eines 31-Jährigen zu Tage befördert. Eine Streife des Polizeireviers Leutkirch wollte den Autofahrer auf sein defektes Licht aufmerksam machen, woraufhin dieser offenbar noch schnell versuchte, vor der Streife abzubiegen und davonzufahren. Bei der folgenden Kontrolle wurden die Beweggründe des Mannes deutlich: Er hatte offensichtlich zu tief ins Glas geschaut. Ein Alkoholvortest ergab über 0,5 Promille, was ein empfindliches Bußgeld sowie ein mehrmonatiges Fahrverbot für den 31-Jährigen zur Folge hat.

Leutkirch im Allgäu

Heckscheibe eingeschlagen

Unbekannte haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Holbeinstraße die Heckscheibe eines Audi eingeschlagen. Dabei verursachten sie mutwillig einen Sachschaden von mehreren hundert Euro. Das Polizeirevier Leutkirch hat wegen der Tat ein Strafverfahren eingeleitet und ermittelt wegen Sachbeschädigung. Hinweise von Personen, die die Tat möglicherweise beobachtet haben oder im Umfeld verdächtige Personen wahrgenommen haben, nehmen die Beamten unter Tel. 07561/8488-0 entgegen.

Isny im Allgäu

Über 1,1 Promille am Steuer

Über 1,1 Promille hatte ein Autofahrer intus, der am Sonntagabend in der Notre-Dame-de-Gravenchon-Straße von einer Polizeistreife kontrolliert wurde. Der 44-Jährige musste nach der allgemeinen Verkehrskontrolle seinen Pkw stehen lassen und die Beamten zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Seinen Führerschein war der Fahrer, gegen den wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt wird, noch an Ort und Stelle los.

Wangen im Allgäu

Bauwagen eines Waldkindergartens beschädigt

Den Bauwagen eines Waldkindergartens bei Wolfaz haben Unbekannte zwischen Dienstagmittag und Mittwochmorgen vergangener Woche beschädigt. Die Randalierer warfen eine Scheibe des Wagens ein und trieben zudem offenbar an separaten Toilettenhäuschen Unfug. Hinweise zu den Verursachern erbittet sich das Polizeirevier Wangen im Allgäu, das eine Anzeige wegen Sachbeschädigung aufgenommen hat.

Aulendorf

Polizei ermittelt nach Auseinandersetzung an Bahnhof

Nach einer Auseinandersetzung zwischen vier Personen, die am Samstagabend kurz nach 19 Uhr am Bahnhof eskaliert ist, hat der Polizeiposten Altshausen die Ermittlungen aufgenommen. Nach bisherigen Schilderungen sollen drei derzeit Unbekannte auf einen Vierten eingeschlagen und später den am Boden Liegenden getreten haben. Einen Rettungsdienst lehnte der Verletzte ab. Personen, die die Tat beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07584/92170 bei der Polizei zu melden.

