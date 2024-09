Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbruch in Nagelstudio - Ermittler suchen Zeugen

Neuss (ots)

Zwei Unbekannte sind am Freitag (27.09.), gegen 05:15 Uhr, in ein Nagelstudio an der Sebastianusstraße eingebrochen. Ob die Täter etwas erbeutet haben, ist bislang nicht bekannt.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatten die Einbrecher die Verglasung der Eingangstür mit einem Gullydeckel eingeworfen. Durch das Loch in der Scheibe konnten sie anschließend in das Ladenlokal einsteigen.

Nach der Tat entfernten sie sich die Personen, von denen bislang keine Beschreibung vorliegt, in unbekannte Richtung. Fahndungsmaßnahmen nach ihnen blieben in der Nacht ohne Erfolg.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 22 zu melden.

Die Ermittler prüfen derzeit auch Zusammenhänge mit weiteren Taten aus den vergangenen Taten in diesem Bereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell