BPOLI-KA: Mit Haftbefehl gesucht

Mannheim (ots) - Samstagmorgen (4. Mai) hat ein bislang unbekannter Mann eine 43-Jährige am Haltepunkt Mannheim-Luzenberg sexuell belästigt. Die Bundespolizei sucht Zeugen. Gegen 8 Uhr befand sich die 43-jährige Geschädigte am Bahnsteig 2 des Haltepunkts. Der bislang unbekannte Tatverdächtige setzte sich in einigen Metern Entfernung auf eine Sitzbank und sprach die Frau an. Unmittelbar danach legte der unbekannte ...

