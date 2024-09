Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Auto bremst, Radfahrerin stürzt

Neuss (ots)

Am Mittwoch (25.09.) hat sich eine 47-jährige Pedelec-Fahrerin aus Neuss bei einem Sturz verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr sie gegen 15.30 Uhr einen Kreisverkehr an der Erftstraße. Vor ihr fuhr das Auto einer 35-jährigen Frau aus Rommerskirchen. Diese beabsichtigte, den Kreisverkehr in Richtung Hamtorplatz zu verlassen. Beim Ausfahren traten offenbar Fußgänger auf die Fahrbahn, weshalb die Autofahrerin abrupt bremsen musste. Die hinter dem PKW fahrende Frau rutschte auf regennasser Fahrbahn weg und verletzte sich dabei leicht.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfall geben können, sich unter der Rufnummer 02131 3000 zu melden.

Die Polizei informiert: Beim Fahrradfahren - auch bei Rädern mit Unterstützungsmotor - besteht keine Helmpflicht. ABER: Selbst bei Stürzen mit geringer Geschwindigkeit kann es zu schwersten Kopfverletzungen kommen! Solche Unfälle können auch ohne eigene Schuld passieren. Tragen Sie deshalb zur eigenen Sicherheit stets einen Helm. Er schützt Sie vor schweren Folgen bei einem Unfall.

